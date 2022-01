Marco Mengoni con Madame in vetta alle radio: la loro "Mi fiderò” è il brano più trasmesso

Continua il successo radiofonico di “Mi fiderò”, nuovo singolo di Marco Mengoni feat. Madame dall’album “Materia (Terra)”. La traccia ha debuttato nella chart airplay di EarOne come più alta new entry italiana della settimana 52/2021. E, via via, ha risalito la classifica. Così, dopo aver guadagnato Top Ten e podio, conquista ora la vetta dei brani più trasmessi (03/2022). Scritta da Mengoni con Madame, Tony Maiello, Riccardo Scirè e Alex Andrea Vella, la canzone mette al centro il concetto di fiducia. Inteso come atteggiamento dell’animo imprescindibile per ogni relazione autentica. E il tema è ripreso nel videoclip, per la regia di Roberto Ortu, in cui viene tradotto in immagini cariche di simbologia. Costruire architetture inedite diventa un modo per fuggire da strutture rigide e precostituite nel segno di una ritrovata libertà. Di espressione e sentimenti.

Foto da ufficio stampa Words For You, Kikapress; music Perception from Bensound.com