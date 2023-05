Marco Mengoni, momento imbarazzante da Fazio a Che tempo che fa: «Attento che si vede»

Marco Mengoni è tra gli ospiti dell’ultima puntata di Che tempo che fa in onda il 28 maggio. Ultima puntata non solo stagionale, ma anche per quel che riguarda l’esperienza in Rai. Dal prossimo autunno infatti il programma di Fabio Fazio trasloca sul gruppo Discovery. Il cantante di Ronciglione è in studio per presentare Pazza musica, il nuovo singolo realizzato in collaborazione con Elodie, e sfoggia un outfit alquanto originale: giacca, camicia e cravatta sopra e un pantaloncino sotto. Nel corso dell’intervista Fabio Fazio interrompe l’ospite: «Vabbè che arriva l’estate… Cosa mi dicono che si vede? Che cosa si vedono? No perché mi dicono ‘si vedono stai attento’. Non so cosa, vabbè si accavalla le gambe meglio».

Foto ufficio stampa Che tempo che fa, Kikapress; music Korben