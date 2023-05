Mare Fuori 4, brutte notizie per i fan della serie tv: le anticipazioni sulla nuova stagione

Mare Fuori 4 è in via di lavorazione ma i fan dovranno armarsi di santa pazienza prima di ritrovare sul piccolo schermo le vicende dei loro beniamini. La messa in onda infatti non è per niente immninente. Un po’ c’era da aspettarselo, visto che le riprese sono appena iniziate. Ma vediamo che cosa sappiamo finora sulla quarta stagione. Come aveva già spoilerato l’attore Antonio De Matteo, il primo ciak si è tenuto a Napoli il 22 maggio. Il set è stato riaperto e anche l’attrice Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci, ha condiviso su TikTok una clip riprendendo la location della serie scrivendo: «Dove sono?». Come detto, però, bisognerà aspettare prima di gustarsi in tv i nuovi episodi. Ma quanto? Si parla di una messa in onda sulla Rai per l’inverno 2024, se non nella stagione televisiva 2024-2025. Intanto sappiamo già il titolo del primo episodio, svelato per errore dall’attrice Clotilde Esposito sui social: «Nel nome dell’amore».

Foto ufficio stampa Fosforo; music Korben