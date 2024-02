Miley Cyrus: è suo il singolo più venduto al mondo nel 2023

IFPI, organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo, incorona Flowers di Miley Cyrus come singolo più venduto del 2023. Il brano conquista, così, il titolo IFPI Global Single Award, che conteggia le performance globali di tutti i formati digitali. È la prima volta in Top Ten per la cantante americana, che con la canzone pubblicata a gennaio 2023 ha raggiunto il primo posto in contemporanea in 29 mercati di tutto il mondo. E ha terminato il 2023 in cima alle classifiche annuali di alcuni paesi. Tra questi, Regno Unito, Francia e Australia.

Immagini da ufficio stampa, grafica da ufficio stampa Fimi; musica Korben