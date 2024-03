Monica Sarnelli presenta il nuovo singolo

Dal 29 marzo 2024 sarà in rotazione radiofonica “T'amo e t'amerò”, il nuovo singolo di Monica Sarnelli estratto dal nuovo album “'E n'ata manera”. “T'amo e t'amerò” è un sentito omaggio dell'artista al grandissimo Peppino Gagliardi, straordinario musicista italiano scomparso lo scorso anno, che per primo, nel 1963, incise il brano, portandolo ad un enorme successo; alla Zeus che, sessant’anni fa, con questo brano, di fatto, avviò una stagione fortunatissima, di giuste intuizioni, grandi vendite ed indovinatissime scelte artistiche e in ultimo l'omaggio a Little Tony, che riportò al successo questo brano negli anni '70.