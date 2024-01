Stranger Things 5 a rischio sabotaggio, Noah Schnapp chiarisce sulle posizioni su Israele

Noah Schnapp ha risposto alle critiche online riguardanti il conflitto tra Israele e Gaza, affermando di essere contrario all'uccisione di persone innocenti e di aver appreso molto dalle discussioni con amici di origine palestinese. In un video pubblicato su TikTok il 15 gennaio, l'attore di Stranger Things ha dichiarato che i suoi pensieri sono stati travisati rispetto a ciò in cui crede veramente. Le polemiche nei confronti di Schnapp sono emerse a novembre, quando è circolato un video in cui l'attore – tra gli Under 30 più influenti di Hollywood sorrideva insieme ad altri mostrando adesivi controversi con scritte come “Hamas è l’Isis” oppure “Il sionismo è sexy”. L'interprete di Will della serie diretta dai Duff Brothers ha spiegato che ha avuto discussioni importanti con amici palestinesi e ha sottolineato la necessità di sperare nella fine dell'ostilità da entrambe le parti.

