Taylor Swift lancia il nuovo album “Midnights”, il decimo dell’artista. Nel nuovo progetto, prodotto insieme a Jack Antonoff, anche featuring con Lana Del Rey e Zoë Kravitz in cui racconta le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco. Una inedita Taylor Swift, infine, ha diretto e scritto anche il videoclip del singolo “Anti-Hero”, in cui rappresenta le sue più grandi paure: la depressione e il sentirsi fuori luogo. Nel video anche camei dell’attrice Mary Elizabeth Ellis e dei due comici Mike Birbiglia e John Early.