Top brani Apple Music: Sangiovanni è il più ascoltato in Italia, i Bts dominano a livello globale

Apple Music ha svelato quali sono stati i brani più ascoltati dal 16 ottobre 2020 al 15 ottobre 2021: in Italia a svettare in testa alla Top 100 è Malibù di Sangiovanni. «È sempre stato uno dei miei sogni quello di raggiungere più persone possibili con la mia musica», ha dichiarato Sangiovanni. A seguire troviamo Blanco, secondo con Mi fai impazzire insieme a Sfera Ebbasta e terzo con Notti In Bianco. Ai piedi del podio c’è quindi la hit estiva Mille di Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti che precede La canzone nostra di Mace, Blanco & Salmo.

