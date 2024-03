Totò & Chaplin: Follow the Smile, il cortometraggio in anteprima all'Università Suor Orsola Benincasa

Da Napoli a Hollywood. «Quest’anno abbiamo scelto Napoli che in questo momento è la vera capitale del cinema italiano per dare l’abbrivio al nostro Festival che per la prima volta partirà dall’Italia». Così Gianfranco Terrin, direttore dell’Italian Comedy Festival (ICF) annuncia la prima tappa di un Festival che quest’anno ha progettato in modo itinerante tra Italia e Stati Uniti la sua terza edizione.

La prima tappa del Festival avrà luogo martedì 26 marzo alle 11.30 nella Biblioteca Pagliara dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. E sarà l’occasione per presentare la grande novità di questa nuova edizione dell’Italian Comedy Festival che è la collaborazione con il Master in Cinema e Televisione del Suor Orsola diretto dal produttore Nicola Giuliano. Una collaborazione che ha dato vita anche ad una nuova sezione dei premi del Festival: il Premio “Giuria Giovani”. Una giuria composta integralmente dagli allievi del Master che martedì al Suor Orsola annunceranno le nominations dei progetti finalisti che rappresenteranno l’Italia a Hollywood.