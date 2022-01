«Tutte le volte che – Sanremo Edition», Alice Venturi e Camihawke raccontano il festival su Spotify

Novità in arrivo nel catalogo dei podcast originali di Spotify in Italia, che annuncia tre titoli che vanno ad arricchire la piattaforma. Dal 31 gennaio, per una settimana, il format condotto da Alice Venturi e Camihawke diventa «Tutte le volte che – Sanremo Edition». Sei episodi speciali dedicati al Festival della Canzone Italiana al via su Rai1 il prossimo 1° febbraio. Le due conduttrici commentano la kermesse che fece nascere la loro amicizia nel segno del divertimento e dell’ironia; non mancheranno classifiche personali, best of e ospiti oltre all’hub di Spotify dedicato alle playlist e ai contenuti di Sanremo 2022.E stando sempre nel mondo musicale, J-Ax sbarca sulla piattaforma con un nuovo show, ‘Non Aprite Quella Podcast’. Ultimo titolo annunciato, dal 19 gennaio, è «Bello Mondo» condotto dal divulgatore Federico Taddia con la climatologa Elisa Palazzi.

Foto Spotify; music Perception from Bensound.com