Uomini e Donne, si sfiora la rissa tra Armando e Alessandro e scatta la censura

Scatta la rissa (e la censura) ad Uomini e Donne: con il ritorno in studio di Armando e Roberta è partito uno scontro epico con Alessandro e Cristina. Ma cosa è successo nello specifico durante la puntata di oggi del trono televisivo di Maria de Filippi? E sarà davvero scattata la censura come in tanti si immaginano? Andiamo a vedere nello specifico che cosa è successo (e anche quale è stata la reazione della padrona di casa dopo quello che i vari protagonisti del trono over sono riusciti a combinare).

Foto Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications; musica Korben