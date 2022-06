Basket, finale playoff: l'Olimpia Milano si aggiudica gara 1

(lapresse) Inizia con una vittoria dell'Olimpia Milano la Finale Scudetto che assegnerà il titolo di campione d'Italia 2022. Ieri sera, alla Segafredo Arena di Bologna, l'Armani si è imposta sulla Virtus 66 a 62. Per gli uomini di Messina fondamentali i 18 punti e 6 rimbalzi di Shields e i 13 punti di Datome. In doppia cifra anche Hines, autore di 10 punti. Ai felsinei non bastano i 16 punti messi a referto da Teodosic. Solo 7 punti, invece, per Belinelli. Gara due in programma domani sera, sempre a Bologna. Palla a due alle 20.30.