Calciomercato, grande festa a Toronto per l'arrivo di Lorenzo Insigne

(LaPresse) È ufficialmente iniziata l'avventura di Lorenzo Insigne in Mls. L'ex capitano del Napoli, è infatti sbarcato a Toronto per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra. Migliaia i tifosi ad accoglierlo, poi è scattata la festa nel quartiere italiano della città canadese. «Per me è la prima volta lontano da Napoli. Mi ha convinto il grande progetto, per questo ho accettato di venire qui», le prime parole di Insigne che sarà presentato lunedì.