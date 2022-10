Serie A, la Roma sbanca San Siro

(LaPresse) Nel big match dell'ottava giornata di Serie A, la Roma ha battuto l'Inter a San Siro per 2-1 in rimonta: al momentaneo vantaggio nerazzurro firmato da Dimarco hanno risposto Dybala e Smalling. Per l'allenatore giallorosso Mourinho è la prima vittoria contro l'Inter, sua ex squadra. Il Napoli in testa in classifica almeno per 24 ore dopo aver battuto 3-1 il Torino, mentre vince anche il Milan: 3-1 dei rossoneri a Empoli dopo un finale incandescente.