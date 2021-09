Stasera in tv, La leggenda del pianista sull'oceano su Cine 34: 8 cose che non sai ancora sul film

Martedì 28 Settembre Cine 34 propone 'La leggenda del pianista sull'oceano' in prima serata, film del 1998 diretto da Giuseppe Tornatore e tratto dal monologo teatrale di Alessandro Baricco intitolato 'Novecento'. Protagonista della pellicola Tim Roth che interpreta Novecento, un uomo nato e cresciuto su una nave da crociera nei primi del 1900 e divenuto uno straordinario pianista. Alcune curiosità. Tim Roth nonostante le numerose scene al piano, non lo suona mai. Ad eseguire tutti i brani è la pianista Gilda Butta. L'attore prese comunque lezioni di piano per 6 mesi affinché postura e movimento delle mani fossero credibili. Crediti foto: kikapress, ufficio stampa MedusaFilm, Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

