Vestito fuori luogo per Michelle Hunziker? Critiche social per l'abito

In occasione del matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano, svoltosi a Roma, Michelle Hunziker ha postato su Instagram alcuni scatti della cerimonia, e ha mostrato il vestito scelto per l'occasione. Si tratta di un abito lungo, nero, fatto di trasparenze. Nonostante l'eleganza sfoggiata dalla conduttrice, per tanti il vestito non era adeguato al momento: "Sei sempre vestita al top, perché a questo matrimonio hai optato per questo look paura?", "non è tanto il nero ma la manica lunga e il mezzo collo con questo caldo" hanno commentato alcuni utenti. Michelle ha così aggiunto una nota al suo post: "P.s.: volevo informare e tranquillizzare tutti gli esperti di moda che mi leggono che da galateo, dopo le 16.00 per un matrimonio in tight, l’abito nero è assolutamente idoneo". Photo Credits: Kikapress Music: Korben