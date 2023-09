Aurora Boreale, non perdetela: dove e quando vederla tra il 2023 e il 2024

Se state pianificando un viaggio per vedere l’aurora boreale, è bene sapere qual è il periodo migliore e i paesi giusti per assistere ad uno dei fenomeni atmosferici più grandiosi del firmamento. Il periodo migliore per assistere all’aurora boreale è da fine settembre a fine marzo, in Islanda si protrae fino a fine aprile. In coincidenza con gli equinozi l’aurora boreale è più frequente: in particolare tra febbraio e marzo l’iridescenza in cielo è piuttosto intensa, soprattutto tra le 22.00 e le 23.00 anche se il lasso di tempo va generalmente dalle 18.00 all’1.00. I paesi che ospitano questo affascinante fenomeno sono tutti a ridosso dell’ovale aurorale: più a nord si va, più c’è possibilità di assistervi. La Lapponia regala ben 200 notti l’anno a disposizione per vedere le cosiddette northern lights, ma tutta la regione scandinava – Svezia, Norvegia e Finlandia – è una delle mete più gettonate. Sì anche a Canada, Alaska e Groenlandia.

