Le città più interessanti per la Gen Z nel 2024: Seoul in vetta tra gaming e K-pop

La Generazione Z mostra nuove tendenze di viaggio rispetto alle generazioni precedenti e c’è un dato che spicca rispetto a tutti gli altri: i giovani sembrano innamoratissimi della Corea del Sud. A stabilirlo è una ricerca di Omio – piattaforma di prenotazione di viaggi in treno, autobus e aereo – che si è basata sulla valutazione completa di 100 città in 40 paesi del mondo. Tra i parametri presi in considerazione ci sono luoghi accessibili che promuovono diversità e uguaglianza, città accoglienti per la comunità Lgbtq+ con numerosi ristoranti vegetariani, opzioni di pagamento mobile ed eventi imperdibili come concerti di alto livello e attività legate al gaming. Tutti temi estremamente interessanti per la Gen Z.

