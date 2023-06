Dimmi a quale generazione appartieni e ti dirò dove vai: le destinazioni dell’estate per ogni età

Secondo le ricerche di mercato per l’estate 2023, il Medio Oriente spicca tra le mete preferite dagli italiani. Sono, infatti, Giordania e Turchia a contendersi il titolo di destinazione preferita del momento accontentando i gusti di tutti. Per il resto, invece, si può affermare a tutti gli effetti che a età diverse corrispondono idee di vacanza e destinazioni differenti. La Generazione Z si muove in misura maggiore da sola (48% delle prenotazioni in solitaria). Oltre a Giordania e Turchia, le preferenze vanno verso la Norvegia e il Marocco, in particolare per visitare le città imperiali. I Millennials amano viaggiare in coppia e puntano in misura maggiore a mete a lungo raggio (Africa e Asia) mentre la Generazione X preferisce quelle a corto/medio raggio, come Italia, Norvegia e Spagna. Chi, invece, vuole andare più lontano sceglie la Tanzania. Infine, tra i Baby Boomer Portogallo e Islanda sono le mete più gettonate.

