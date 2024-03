I segreti della Basilica di San Pietro: 5 curiosità che in pochi conoscono

La Basilica di San Pietro non è solo un capolavoro architettonico di inestimabile valore spirituale e culturale, ma è anche un luogo ricco di storie affascinanti e curiosità nascoste. Eretta sul sito dove, secondo la tradizione, l'apostolo Pietro fu sepolto, questa magnifica chiesa rappresenta il cuore della cristianità e un punto di riferimento per pellegrini e visitatori da tutto il mondo. Mentre i suoi dettagli artistici e la maestosità architettonica sono ampiamente riconosciuti, ci sono aspetti meno noti che aggiungono ulteriore meraviglia a questo luogo sacro. Ecco cinque curiosità sulla Basilica di San Pietro che potrebbero sorprendervi. 1. Un'opera unica di Michelangelo Oltre alla Cupola, Michelangelo lasciò un'impronta indelebile nella Basilica con la Pietà, una scultura che cattura l'immagine di Maria che tiene il corpo di Gesù. 2. Un labirinto di Grotte Vaticane Sotto la maestosa struttura della Basilica di San Pietro si estende un complesso di grotte che ospita tombe e cappelle, incluso il sito che si ritiene sia la tomba originale di San Pietro. 3. Un corridoio fortificato, il Passetto di Borgo, collega la Basilica al Castel Sant'Angelo, offrendo un percorso di fuga per i Papi in tempi di pericolo. 4. Una statua in bronzo di San Pietro troneggia all'interno della Basilica 5. Gli architetti della Basilica di San Pietro, tra cui Bramante, Michelangelo e Bernini, hanno inserito un complesso codice di proporzioni matematiche e simbolismi nascosti nella struttura dell'edificio. Crediti: Foto Shutterstock Musica Korben