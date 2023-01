Roma, apre il vicolo scandaloso chiuso da quasi un secolo: si trova non lontano dal Campidoglio

Roma ha un vicolo chiuso detto anche scandaloso segnalato da Striscia la notizia che potrebbe diventare la nuova metà dei turisti. La Capitale continua a stupire e a sorprendere milioni di persone che ogni giorno visitano la città eterna. Non solo per la sua bellezza fuori dal comune, ma per le strade e le vie rimaste fino ad oggi nascoste. Il vicolo chiuso è da tutti conosciuto come vicolo Capizucchi e si trova non lontano dal Campidoglio, alle spalle di Via Campitelli dove è situato anche il Palazzo che prende lo stesso nome.

