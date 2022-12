Milano e le altre, ecco le 15 città italiane più fotografe su Instagram nel periodo di Natale

L’aria delle feste ha acceso le città e il Natale si respira ormai a ogni angolo, da nord a sud dello stivale. Proprio le vacanze di fine anno sono perfette per qualche giorno di relax e le città d’arte italiane sono tra le destinazioni predilette. L’abito luminoso che ne riscalda le vie regala una magia ulteriore, sempre più al centro degli obiettivi di macchine fotografiche e smartphone. Ma sapete quali sono le città d’Italia più instagrammate della stagione? Lo svela l’ultima ricerca di Musement, piattaforma digitale per scoprire e prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo. Vediamo la Top 15 completa, che vede sul podio Milano (oltre 25.400 menzioni su Instagram), Roma (con oltre 17.900 menzioni) e Napoli (più di 11.900 menzioni social).

Foto da Comune di Milano, Shutterstock; music Elevate from Bensound.com