Metro e funicolari non stop nella notte di San Silvestro a Napoli. A Capodanno la Linea 1 della Metropolitana di Napoli, la cosiddetta «metro dell'arte», resterà aperta tutta la notte fino alle ore 13 di domenica 1° gennaio 2017. Il servizio del primo giorno dell'anno verrà sospeso dopo le ultime corse in partenza da Piscinola alle ore 12.30 e da Garibaldi alle ore 13. La circolazione riprenderà dopo una breve pausa pomeridiana con il treno in partenza da Piscinola alle ore 16.51 e da Garibaldi alle ore 17.31 per terminare con l'ultima corsa da Piscinola alle ore 22.29 e da Garibaldi alle 23.02. Servizio continuo anche per le Funicolari di Chiaia e di Montesanto, che resteranno aperte fino alle 13 del 1° gennaio. Per il solo impianto di Chiaia, dopo una pausa pomeridiana, le corse riprenderanno alle 16.30 fino alle 23.30. La funicolare di Mergellina, invece, sabato 31 dicembre effettuerà l'ultima corsa alle ore 19.40.







Il 1° gennaio l'impianto riaprirà regolarmente alle ore 7 e chiuderà al pubblico dopo l'ultima corsa delle ore 13. Aperti anche gli infopoint per la vendita dei ticket di viaggio nelle stazioni della metropolitana Toledo, Municipio e Chiaiano e presso le stazioni di monte e valle delle Funicolari di Chiaia e di Montesanto.Il 31 dicembre la circolazione di bus e di filobus termina alle ore 20, con le ultime partenze dai capolinea alle 19. Domenica 1° gennaio 2017 le corse riprenderanno regolarmente con la sola interruzione pomeridiana fissata dalle ore 13 alle ore 16. Fino alle ore 23 il servizio è ridotto per alcune linee, con aggiornamenti sul sito www.anm.it. Aperti tutta la notte anche i parcheggi di interscambio della Linea 1 metropolitana alle stazioni Colli Aminei, Frullone e Chiaiano, e quelli di Brin, gli Spalti di Maschio Angioino e Palargento.







Il 1° gennaio è prevista una breve chiusura pomeridiana delle strutture dalle 13.30 alle 16.30. Per gli ascensori cittadini il 31 dicembre il servizio terminerà alle ore 20 e domenica 1° gennaio alle ore 13. Anm ricorda che le seconde uscite delle stazioni della Linea 1 Rione Alto, Montedonzelli e Montecalvario resteranno chiuse al pubblico fino all'8 gennaio 2017.

Giovedì 29 Dicembre 2016, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA