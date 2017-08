Distribuiti 400 portacicche tascabili ai bagnanti della costiera sorrentina

Domenica 20 Agosto 2017, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 16:26

SORRENTO. È proseguita durante tutta la settimana di Ferragosto la distribuzione dei portacicche di sigarette presso i lidi pubblici di Sorrento. I volontari hanno consegnato i posacenere tascabili ai bagnanti che frequentano la Regina Giovanna, Marina Grande e Marina Piccola. L’iniziativa, patrocinata dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento, ha potuto contare anche sul supporto della delegazione campana dell'associazione Marevivo. Per l'occasione sono stati distribuiti circa 400 portacicche ideati dalla società Tours Angels. Numerosi volontari, accompagnati dal consigliere comunale di Sorrento Luigi Di Prisco con delega all’Ambiente, hanno fatto il giro delle spiagge e consegnato ai fumatori i posacenere tascabili.Grazie alla collaborazione con Marevivo, fortemente sostenuta dal suo delegato regionale Carmine Esposito, il Comune di Sorrento sta realizzando quest'anno importanti attività sotto il profilo della tutela ambientale, tra cui anche l’azione di monitoraggio e pulizia della Regina Giovanna. «È importante continuare nelle attività di promozione della cultura ambientale anche nel periodo ferragostano - spiega il consigliere Di Prisco -. La tutela del nostro mare non può andare certo in vacanza, anzi proprio in questo periodo va intensificata l'attenzione verso l'ecosistema anche alla luce dei tanti visitatori che raggiungono la nostra terra proprio per godere delle sue bellezze ambientali. Un sentito ringraziamento va ancora una volta all'associazione Marevivo grazie alla quale stiamo riuscendo a realizzare delle attività senza precedenti per la città di Sorrento».