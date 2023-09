Ischia: turismo in calo ad agosto, -8,3% di arrivi nei porti

Mese di agosto in chiaroscuro per il turismo di Ischia e Procida secondo i dati ufficiali sugli arrivi: nel mese più caldo dell'anno infatti si registra una flessione dei passeggeri sbarcati per entrambe le isole che restano in ogni caso tra le mete turistiche più affollate della regione Campania.

Sulla più grande delle isole del golfo di Napoli nei 31 giorni di agosto sono sbarcate 291.996 persone e 23.954 veicoli; rispetto al 2022 gli arrivi dei passeggeri nei tre porti commerciali ischitani sono diminuiti dell'8,3% mentre il dato dei veicoli sbarcati (23.954) è inferiore di oltre il 14%.

Ancor più evidente la contrazione degli arrivi per l'isola di Procida: nello scorso mese di agosto al porto di Marina Grande sono infatti sbarcati 102.261 passeggeri rispetto ai 122.350 del 2022, una diminuzione importante ma che va comunque messa in relazione ai numeri elevatissimi di arrivi registrati per l'anno da Capitale Italiana della Cultura. I dati sugli arrivi sono, come di consuetudine, elaborati dalle capitanerie di porto isolane ma per Ischia e Procida attualmente mancano ancora dati ufficiali sulle presenze alberghiere per l'intero anno in corso.