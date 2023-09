Turismo marino sostenibile: a Ischia il convegno di Marevivo

La risorsa mare ed il “turismo sostenibile”, dalle novità sulla indifferibilità della messa a gare per le concessioni balneari entro il 31 dicembre di quest’anno, alla necessità di realizzare i campi boa per la nautica da diporto all’interno dell’area marina protetta, fino al nuovo macchinario che consente a tutti di utilizzare il rifiuto di vetro come materiale per il ripascimento delle spiagge, ed infine come depurare il mare da plastiche e microplastiche.

Sono questi gli argomenti che verranno trattati in maniera innovativa, al convegno organizzato da MAREVIVO, alla Terrazza del disco bar Topless, e che inizierà alle ore 10:45 di domani, domenica 3 settembre. Ad aprire i lavori e portare il suo saluto saranno Rosalba Giugni, Presidente Nazionale di MAREVIVO e l’Ammiraglio Pietro Vella, Comandante della Guardia Costiera compartimento di Napoli.

Subito dopo ci saranno gli interventi dell’ on. Diego Venanzoni, consigliere regionale, sul tema “Concessioni balneari stop alle proroghe: la sentenza del Consiglio di Stato ed il via libero definitivo alle gare pubbliche entro il 31 dicembre 2023”.

Il tema è quello scottante di sempre, con l’aggiunta del fatto che anche la decisione del Governo di prorogare i termini al 31 dicembre 2024 è stata bocciata dal Consiglio di Stato che ha dato ragione alle tesi dell’Unione Europea e quindi apre definitivamente la strada al sistema delle gare d’appalto per la gestione delle spiagge, alle quali potranno partecipare tutti e non solo gli storici gestori di lidi ed arenili. A seguire, l’intervento di Antonino Miccio, direttore tecnico dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, con il quale si affronterà il tema del difficile “Regolamentazione e campi boa per la nautica da diporto, fattori di sviluppo per l’Area Marina Protetta”. Da anni senza lo strumento pratico dei campi boa, il diportismo si presenta in maniera assolutamente selvaggia e non disciplinata e quella che potrebbe essere una grande opportunità turistica, si è tramutata in un ulteriore fattore di dissesto per l’ambiente marino delle isole di Ischia e Procida.

E ancora, il mondo dell’impresa proiettato sull’economia sostenibile, con gli imprenditori che presenterà Sbriciolo (il macchinario pratico ed economico inventato dall’azienda napoletana e già adottato da centinaia di aziende e diverse Città, in Italia ed all’Estero) grazie al quale il rifiuto del vetro diventa utilizzabile per il ripascimento degli arenili, ed Angelo Bruscino che tratterà il tema assai importante dei sistemi per depurare il mare da plastiche e microplastice. Le conclusioni, saranno affidate al Sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino che interverrà anche per il ruolo che ricopre all’interno della Commissione parlamentare europea Pesca ed Agricoltura.