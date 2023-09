Ischia, passaggio di testimone alla Guardia Costiera

Lo scenario straordinario della Torre Guevara, sulla baia del Castello Aragonese di Ischia, ha certificato il cambio al vertice dell'ufficio circondariale marittimo isolano. Il comandante Antonio Cipresso ha passato il testimone al tenente di vascello Antonio Magi alla guida della Guardia Costiera.

Cipresso, dopo tre anni, si trasferisce a Roma presso lo Stato Maggiore delle Marina. Alla cerimonia hanno preso parte i sindaci delle isole di Ischia e Procida, che hanno conferito a Cipresso un attestato di civica benemerenza per l'attività che, come ha sottolineato il capitano di vascello Antonio D'Amore in rappresentenza del direttore marittimo della Campania e comandante del porto di Napoli ammiraglio ispettore (CP) Pietro Giuseppe Vella, si è svolta in un «contesto particolarmente complesso caratterizzato da 350 mila accosti all'anno».

«Sicurezza, tutela del mare, controllo, con la massima attenzione verso un territorio che ospita la più estesa area marina protetta della Campania, il Regno di Nettuno», costituiscono le parole chiave del lavoro della Guardia Costiera e la sostanza dell'impegno che attende Magi.

Antonio Magi è nato a Napoli nel 1991. Nel 2011 ha vinto il concorso per Allievo Ufficiale dei corsi normali presso l’Accademia Navale di Livorno, nel Corpo delle Capitanerie di porto, dove, nel 2016, ha conseguito la laurea in Scienze del Governo e dell’amministrazione del Mare per poi dedicarsi a molteplici incarichi, compreso il servizio presso la settima Squadriglia Guardia Costiera di Lampedusa per l’attività di controllo dei flussi migratori, di sorveglianza in mare e di soccorso umanitario.