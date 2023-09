Legambiente, campagna di volontariato per ripulire Napoli dai rifiuti

Ci sono gli onnipresenti mozziconi di sigarette, sacchetti di patatine e caramelle e gli immancabili pezzi di plastica. I segni dell'inciviltà nei parchi urbani è stata fotografata da un monitoraggio di Legambiente in dieci parchi urbani tra Napoli e Pozzuoli. Il dato di Legambiente è stato reso noto in occasione di "Puliamo il mondo 2023", la storica campagna di volontariato di Legambiente, edizione italiana di Clean up the World, che da oltre 30 anni chiama all’azione, cittadini di tutte le età per ripulire insieme dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade e piazze, angoli della città, ma anche sponde di fiumi e spiagge. La maggior parte delle iniziative si concentreranno nel fine settimana 22-24 settembre sotto il motto “Per un clima di pace” per sottolineare l’importanza delle comunità fautrici di una società che promuove la pace e il rispetto della diversità, rifiutando la guerra, ogni forma di pregiudizio, violenza, odio e discriminazione.

In Campania tantissimi appuntamenti che vedranno impegnati centinaia di volontari tra studenti, amministrazioni comunali, realtà aziendali e associazioni. In questa edizione, Legambiente torna a denunciare il problema dei rifiuti abbandonati che non risparmia neanche i parchi urbani.

Menzione per il Parco Mascagna dove nessun mozzicone è stato monitorato. “Come ogni anno Puliamo il mondo – spiega Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania– svolge un ruolo determinante per far crescere nei cittadini la consapevolezza sull’importanza della tutela dell’ambiente, della corretta gestione dei rifiuti e del ruolo dei singoli per migliorare il decoro degli spazi comuni. Puliamo il mondo è una campagna di volontariato partecipato che ci permette di sensibilizzare i cittadini su uno dei problemi più annosi, quello dei rifiuti, che non risparmia neanche i parchi urbani come dimostrano i dati della nostra nuova indagine park litter. «Eppure - conclude Francesca Ferro - le aree verdi pubbliche rendono da sempre servizi strategici alle nostre città per resistere all’aumento delle temperature, migliorare la qualità dell’aria, per le relazioni sociali. Ma non sempre le amministrazioni hanno la giusta attenzione visto che spesso nei bilanci e nella programmazione mancano le risorse per la manutenzione, la gestione, la sicurezza e spesso sono abbandonate o chiuse».

Le attività di pulizia coinvolgeranno gli studenti di tutti gli istituti scolastici cittadini e i commercianti che verranno coinvolti nella pulizia del centro cittadino. il Circolo città Flegrea in collaborazione con il gruppo Archeologico Kyme, l’associazione SOS metal detector , Consorzio Lucrino Mare, Club per l’Unesco di Napoli e MIA, organizza la pulizia della Spiaggia Lucrino di Pozzuoli, anche con l’uso dei metal detector per intercettare i rifiuti metallici più piccoli. A Napoli iniziative a Scampia, mentre venerdì 22 settembre in Piazza Bellini volontari in un’azione di pulizia accompagnata da attività di sensibilizzazione rivolte a tutti i fruitori della Piazza. con il sostegno dell’Assessorato al Verde del Comune di Napoli e con il supporto di ASIA Napoli.

Altre iniziative a Torchiara nel Cilento e Nola. Domenica 24 settembre Puliamo il Mondo farà tappa allo stabilimento ex Wirlpool dove insieme ai lavoratori e ai dirigenti della Teatek , con la partecipazione della ASIA e delle esperienze virtuose del territorio dall’ITI “Marie Curie” alla Fondazione Famiglia di Maria si darà vita ad una pulizia simbolica ma soprattutto si racconterà, in diretta Rai, a partire dalle 10.30 come un percorso di transizione ecologica riesca a dare speranza e nuova vita al territorio.