“Piccoli esploratori scoprono…” ultimo appuntamento al Lapis Musem

Domenica 24 settembre ore 11.00, NarteA propone il quarto appuntamento di “Piccoli esploratori scoprono…”. Ultima tappa di un progetto ideato per condurre i bambini alla scoperta di quattro siti storico-culturali tra i più rappresentativi di Napoli. L’ultimo evento in programma, “La luna nel pozzo”, si svolgerà al Lapis Museum e vedrà i piccoli esploratori scendere nelle viscere della città alla ricerca dei personaggi che abitano il sottosuolo partenopeo.

I bambini conosceranno la Napoli di sotto, attraverso giochi educativi, l’interazione con una simpatica guida e una divertente caccia al tesoro. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 339.7020849 - 333.3152415. Il costo del biglietto è di 15 euro a bambino. Punto di partenza dell’ultima esplorazione culturale targata NarteA partirà dalla Chiesa della Pietrasanta.

Storie che sono intrappolate in quel materiale poroso, il tufo, e che le guide NarteA faranno emergere attraverso attività e giochi pensati per i bambini dai 5 anni in su. Tra labirinti e magiche mura, acquedotti antichi, storia e leggende di Napoli, i piccoli esploratori vivranno un’esperienza unica che li porterà a conoscere più a fondo la loro città.