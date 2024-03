Video promozionale della Campania, Sannio escluso: scoppia la polemica

Il centrodestra della provincia di Benevento insorge contro il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per l'esclusione del Sannio dal video promozionale «Campania divina» che vede come volto protagonista Alessandro Gassman.

«Le ragioni, come al solito, sono sempre le stesse: il presidente De Luca - denuncia Fratelli d'Italia - pensa che la Regione sia composta solo dalla fascia costiera o poco più. Non è un caso, che De Luca si rechi nel Sannio solo quando c'è da fare campagna elettorale, mentre il resto del tempo la nostra provincia subisce una ingiusta marginalizzazione sotto tutti i punti di vista. In quanto a patrimonio artistico, culturale e storico abbiamo tanto da offrire anche se De Luca non lo sa».

«Nelle ultime ore, il disinteresse del governo regionale, sotto la guida di De Luca, - attacca poi la segreteria provinciale di Forza Italia di Benevento - nei confronti del Sannio ha raggiunto una nuova vetta.

Questa totale mancanza di considerazione si evidenzia non solo sul piano sanitario o infrastrutturale, ma emerge anche in un contesto di promozione turistica, come nel caso del video». «L'omissione in video è molto grave», conclude Forza Italia.