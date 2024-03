Il Sannio e il turismo, focus di Confindustria

Confindustria Benevento, nell'ambito delle attività programmatiche della sezione «Turismo e tempo libero» ha organizzato, per il 21 marzo alle 15.30 a palazzo Paolo V il convegno «Turismo, territorio e salute: made in Sannio. Terra di eccellenze da scoprire, tutelare e valorizzare. Nuove prospettive per il turismo nel Sannio».

Si parletà delle opportunità di progresso e sviluppo sostenibile legate al settore, della creazione di reti d'impresa e di «destination management organisations» come strategia affinchè il Sannio sia pronto turisticamente per i mercati nazionali e internazionali.

Dopo i saluti di Nino Lombardi, presidente della Provincia, e del sindaco di Benevento e Clemente Mastella, introdurrà i lavori Teresa Romano, presidente della Sezione Turismo e tempo libero di Confindustria Benevento.

Interverranno Vincenzo De Novellis , geofisico e Ricercatore Irea; Rosario De Iulio, docente di Geografia e Progettazione strategica degli spazi turistici; Gianluca Carrabs , esperto di Economia delle risorse alimentari e dell’ambiente; Danila Carlucci (Accademia italiana della cucina, delegata di Benevento); Maria Grazia Ferrucci (ospedale San Pio Benevento); Antonio Limone (direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno).

Le conclusioni sono affidate a Oreste Vigorito, presidente di Confindustria Benevento, e Felice Casucci, assessore regionale al Turismo. Conduce Paolo Notari (Rai).