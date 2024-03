Benevento, report Legambiente: ok verde in città, ma pochi giardini scolastici

Secondo gli ultimi dati Istat relativi al 2021 sul verde, elaborati da Legambiente, Benevento ha 12 metri quadrati di verde per abitante, in linea con la media nazionale, ma inferiore a città come Caserta. Dato negativo quello sulla percentuale di giardini scolastici (2,5%) inferiore sia alla media regionale che a quella nazionale.

Tuttavia, il capoluogo sannita si distingue per avere la più alta estensione di verde attrezzato. Rispetto alla loro estensione assoluta, in Campania, Benevento e Salerno sono le città con la più alta estensione di verde attrezzato, rispettivamente con 54 ettari e 26 ettari.

Questi i dati contenuti in #sempreverde, il dossier di Legambiente che monitora lo stato di abbandono di parchi e del verde urbano in Campania.