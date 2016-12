Ecco come viene prodotto il Ministeriale, il cioccolatino «da cassaforte»

Giovedì 22 Dicembre 2016, 23:55 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 23:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sapienza antica, sapori misteriosi, abilità di altri tempi, impastatrici centenarie, una cassaforte e un uomo, il maitre chocolatier, unico custode, in mente, di una formula brevettata, quella del Ministeriale, da custodire fino alla morte e che non può svelare neppure alla moglie. Siamo entrati nel laboratorio di Scaturchio a piazza San Domenico a Napoli e visto l'intera lavorazione, passo passo del cioccolatino che dfa impazzire il mondo e ricorda la caramella Rossana. Guardare per credere e provarci a casa.