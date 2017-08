Barcellona, 33enne di Pozzuoli ferito colpito di striscio dal furgone nell'attentato

Nell'attentato di ieri pomeriggio a Barcellona è rimasto ferito Gennaro Taliercio, operaio di 33 anni originario di Pozzuoli che si trovava da qualche giorno nella città catalana. La notizia - apparsa sui social - è stata confermata dalla mamma del giovane che risiede in un rione popolare di Pozzuoli alta, in via Artiaco. Il giovane, secondo quanto riferito ai familiari via telefono sarebbe stato colpito di striscio dal furgone degli attentatori riportando leggere ferite, contusione ad una spalla ed escoriazioni ad un braccio e ad una gamba. La sua permanenza nella città catalana doveva protrarsi fino a lunedì prossimo, ma ha fatto sapere che anticiperà a domani il rientro a casa.

Venerdì 18 Agosto 2017, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 17:07

