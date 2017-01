La città di Napoli, tra bellezza e mistero, sarà al centro di 'Gulp Mistery', trasmissione di Rai Gulp in onda domani 8 gennaio alle ore 22.45. Il conduttore Simone Lijoi esplorando luoghi tanto misteriosi quanto meravigliosi, come la Cappella di Sansevero o la presunta tomba del Conte Dracula, ci farà viaggiare in quella zona di mezzo dove leggende e storie documentate si intrecciano. Una zona in cui ogni giorno si rinnova la magia che caratterizza da sempre la città di Napoli. Tra gli ospiti della puntata, il giornalista del Mattino Marco Perillo, autore del libro

Sabato 7 Gennaio 2017, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Misteri e segreti dei quartieri di Napoli» (Newton Compton Editori).