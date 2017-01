Mercoledì 4 Gennaio 2017, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 12:44

Il 2017 si apre, per i napoletani, con il ricordo di Pino Daniele. Solo due anni fa infatti, il cantautore partenopeo si spegneva a Roma lasciando in città - e nel paese intero - un grande vuoto. La sua musica oggi riecheggia per i vicoli e per le strade di una Napoli triste ed immersa nella "memoria". Una iniziativa al Caffè Gambrinus e promossa dal gruppo de “La Radiazza”, ha "aiutato" i napoletani a ricordare. Decine di "Pinuccio” – il dolce realizzato l’anno scorso per ricordare l’artista partenopeo – sono stati distribuiti tra la folla accorsa all'evento, insieme ad un poster realizzato per l’occasione."Napoli senza Pino non è più la stessa" dichiara Francesco Emilio Borrelli dei Verdi. "La sua voce e le sue melodie vivono in noi e tutti oggi lo vogliamo ricordare con una canzone. Intoneremo "Napule è" che mai come oggi rappresenta una icona, un vero simbolo di un popolo e di una cultura, descritta attraverso i suoi testi ed i suoi inconfondibili sound".