Sabato 24 Dicembre 2016, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 18:58

Il guscio di una noce di Sorrento diventa la grotta del bambinello. Il presepe più piccolo è racchiuso tutto in metà noce e si può ammirare nel museo più piccolo del mondo. Una casetta situata sotto gli archi della galleria Principe, difronte al maestoso Archeologico di via Foria, è stata inaugurata stamattina dal sindaco Luigi de Magistris. Un gesto simbolico che sottolinea come il Natale sia una festa proprio per tutti. Le dimensioni del presepino vogliono proprio ricordare che bisogna annullare le differenze sociali e puntare all’accoglienza. "La magnificenza sbigottisce e turba, la piccolezza intenerisce e commuove” è infatti la mission che accompagna l’installazione.Il mini-presepe è stato realizzato dall'Associazione "Progetto Sophia. Donne verso la Bellezza" guidata dalla giovane imprenditrice napoletana Manuela Mirabile, il sindaco, insieme all'Assessore Alessandra Clemente ha inaugurato la prima tappa di un progetto innovativo che porterà a Roma, Firenze e altre città italiane e del mondo ben 33 presepi in miniatura realizzati dal sacerdote e artista Don Antonio Esposito di Castellammare di Stabia.L'inaugurazione dà il via a un progetto, che abbraccerà a partire da Gennaio la città di Napoli con alcune istallazioni museali fra le più piccole del mondo. Il Presidente ella IV Municipalità Giampiero Perrella, su proposta dell'Assessore municipale alla Cultura Giovanni Parisi, ha concesso il patrocinio morale all’iniziativa.