Lunedì 9 Gennaio 2017, 14:24 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In coda alle vacanze natalizie una visita alla mostra di Nicola Rivelli nell'austero Museo Gaetano Filangieri di via Duomo. Alla personale del maestro partenopeo, dal titolo “Pipppa d’artista”, si respira l’atmosfera e l'esperienza delle grandi easposizioni internazionali, fatta di citazioni tra memoria, paradosso, ironia e metafora: 25 sculture pensate e realizzate tra Napoli e Pechino, dove l'autore vive e lavora da oltre 10 anni. E per tutto gennaio è possibile visitare la singolare galleria di queste opere che nella vaga forma di pipa con teste di figure allegoriche raccontano passione, dolori e tradimenti in una sintesi visiva tra avanguardie pop cinesi e tradizione napoletana.Al vernissage sono intervenuti addetti ai lavori ed estimatori dell'originale lavoro di Rivelli che hanno accolto il suo invito a una «pausa di riflessione per rallentare il tempo nella sua folle corsa»: dal conte Gianpaolo Leonetti, presidente del museo, con le contesse Stella e Lisi Leonetti, ai professori Giuseppe de Rosa e Luigi D'Angelo, Sofia Wu, Paolo e Cookie Rivelli, Angelo e Claudia Gava, Gennaro Pio di Donato, Luigi Palmieri, Anna Corsicato, Danilo Ambrosino, Luigi Angrisani, Ianuaria Piromallo, Generoso Di Meo, Vittorio Guida, Colette Conforti, Paolo DeLucia, Carmen Matacena, Paolo Bowinkel e Carla Della Corte.