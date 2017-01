Sabato 7 Gennaio 2017, 12:47 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTO VICENTINO - Dramma nell'Alto vicentino, tra Malo e Isola Vicentina. Un ragazzo disi è tolto la vitain casa. A trovarlo il giorno dell'Epifania poco dopo le 20, uno dei genitori che ha dato l'allarme, ma purtroppo per lo studente non c'era più nulla da fare. Sembra che non abbia lasciato alcun biglietto per spiegare il suo gesto. Ha una sorella. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Schio.