Marano, dramma della solitudine: 90enne muore in casa, la scoperta dei carabinieri

Dramma della solitudine a Marano. Una donna di 90 anni è stata trovata priva di vita in via Unione Sovietica, all'interno della propria abitazione, dai carabinieri della locale compagnia, in precedenza allertati dalle segnalazioni di alcuni vicini. La donna, che viveva da sola in casa, era stata avvistata l'ultima volta nel pomeriggio di ieri. Qualcuno, nella mattinata di oggi, aveva provato a contattarla, ma la donna non avrebbe risposto alle chiamate. Da qui la segnalazione ai militari dell'Arma di via Nuvoletta. I carabinieri sono intervenuti assieme al personale del 118. Hanno fatto irruzione in casa, ma l'anziana era ormai deceduta. Il decesso sarebbe da ricondurre a cause naturali.