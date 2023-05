Roma, appassionato di uccelli si arrampica su un palazzo per raggiungere un nido ma muore precipitando dal quarto piano. Era sotto effetto della droga

Ieri sera verso le 21:30 in viale Santa Rita da Cascia 20, a Tor Bella Monaca, un uomo di 59 anni mentre si stava arrampicando su un palazzo tramite la canaletta di scolo dell’acqua piovana, verosimilmente in stato di alterazione psicofisica, sotto l'effetto di stupefacenti, ha improvvisamente perso l’equilibrio precipitando al suolo dal 4° piano ed è morto.

Il fratello: era appassionato di ornicologia, voleva raggiungere un nido

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tor Bella Monaca, i colleghi della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Frascati per i rilievi scientifici. È intervenuto anche il medico legale.

La salma è stata messa a disposizione della magistratura per l’esame autoptico che dovrà verificare se l’uomo al momento del fatto fosse sotto l'effetto di stupefacenti. Alcune persone presenti al fatto, tra cui dei familiari, in particolare il fratello della vittima, avrebbero riferito che il 59enne, appassionato di ornicologia, voleva raggiungere un nido di uccelli che, effettivamente, era presente. Lungo la traiettoria della caduta è stata rinvenuta anche una antenna ripiegata, come se il 59enne avesse tentato di aggrapparsi per evitare la caduta.