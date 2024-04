Morto Italo Ormanni, il magistrato del caso Orlandi

Se n'è andato a 83 anni Italo Ormanni, magistrato di lungo corso, ma soprattutto spirito eclettico e personalità di grande cultura. L'ex procuratore aggiunto di Roma si è spento nella sua casa della Capitale.

Una lunga carriera con la toga di pm sulle spalle, Ormanni era nato 83 anni fa a Napoli, città che ha continuato ad amare fino all'ultimo. Sostituto procuratore nel capoluogo campano, indagò sulla camorra degli anni terribili: dal traffico di stupefacenti alla raffica di omicidi degl periodo in cui era in atto la guerra senza quartiere tra il clanaffiliati a Raffaele Cutolo e quelli della Nuova Famiglia.

Nel 1982 è applicato alla Corte di Cassazione. Dal 1984 al 1990 è consulente della Commissione Parlamentare Antimafia. Nel 1989 viene invitato negli Stati Uniti per una serie di incontri con la Dea, l'Fbi e funzionari del Dipartimento della giustizia. È stato docente presso l'Università di Napoli. Dal 1994 al 2008 è stato procuratore aggiunto di Roma.

Sue le indagini che portano alla individuazione degli autori dell'omicidio di Marta Russo, studentessa presso l'Università La Sapienza di Roma, al responsabile dell'omicidio della signora Giovanna Reggiani, degli assassini di Maria Grazia Cutuli, uccisa in Afghanistan, ai componenti delle Nuove Brigate Rosse autori dell'omicidio del prof. Massimo D'Antona, ai componenti della banda di sequestratori dei due Van Gogh e del Cezanne custoditi nella Galleria nazionale di arte moderna. Per l'elevato numero di opere d'arte rubate e restituite al patrimonio dello Stato fu anche insignito di medaglia d'argento dal Presidente della Repubblica.

La carriera

Dal 2008 al 2010 è Capo Dipartimento presso il Ministero della giustizia, occupandosi tra l'altro dell'estradizione del terrorista Cesare Battisti, latitante in Brasile. È autore di pubblicazioni sulla criminologia. Dal 5 settembre 2011 entra nel cast giuridico del programma tv Forum e ne fa parte fino al 31 maggio 2013. È stato consulente tecnico-giuridico per “Senza confini”, “Mio figlio”, “Salvo d'Acquisto” e supervisore alla sceneggiatura per “A testa alta” e “Boris Giuliano”, fiction andate in onda su Rai 1.

Dal 1989 al 1993 ha fatto parte della redazione di Sergio Zavoli come consulente giuridico per i programmi “La notte della Repubblica”, “Viaggio intorno all'uomo”, “Viaggio nel Sud”. Un antico e profondo legame di amicizia lo legava anche a Renzo Arbore, per il quale ha svolto numerose consulenze al cinema e in tv.