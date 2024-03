Simone e Pascale a Roma per l'evento di «Libera»

Nutrita delegazione di Castelvenere a Roma per la XXIX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da «Libera». «Abbiamo vissuto una giornata indimenticabile» hanno commentato in proposito il vice sindaco Raffaele Simone e il consigliere delegato per l’Istruzione Giovanni Pascale.

Simone e Pascale hanno affiancato una nutrita delegazione degli studenti dell’Istituto turistico-alberghiero di Faicchio-Castelvenere, retto dal dirigente Nazzareno Miele. Ricordando che a Castelvenere insiste un bene confiscato alle mafie i rappresentanti del Comune aggiungono: «La nostra è stata una partecipazione convinta, soprattutto dopo la grande lezione che don Luigi Ciotti, presidente nazionale di "Libera", ha tenuto un mese fa proprio nella nostra comunità, dove ad attenderlo c’erano circa 800 persone, riuscendo a catturare l’attenzione di tutti e, soprattutto, di tantissimi giovani ai quali tocca costruire un futuro basato sulla solidarietà sociale e sulla legalità».