Attentato a Barcellona, Luca seconda vittima dei terroristi

L'italiana ferita nell'attentato di Barcellona ancora in ospedale è la fidanzata di Luca Russo, il secondo connazionale rimasto ucciso nell'attacco. Lo ha detto parlando con il Tg1 il capo dell'Unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, ricordando che nell'attentato sono rimasti feriti tre italiani, due già dimessi, mentre resta in ospedale la ragazza, Marta Scomazzon, che si trova in un ospedale della città spagnola con un piede e un gomito fratturati.

Siamo enormemente sconvolti: tutta Bassano è attonita». Lo afferma il sindaco della città del Grappa, Riccardo Poletto, dove viveva assieme alla fidanzata Luca Russo, una delle due vittime italiane dell'attentato di Barcellona. «Conoscevo bene il ragazzo perché aveva frequentato il Liceo Brocchi dove io insegno religione, anche se non è stato un mio studente. anche la sua ragazza, Marta Scomazzon - prosegue il sindaco - è nota in città».

Poletto ricorda quindi che la giovane fidanzata di Russo, Marta Scomazzon, «è stata impiegata per qualche tempo all'ufficio stampa del Comune. Ragazzi a posto, che avevano il futuro davanti. Viviamo momenti di sbigottimento e incredulità - prosegue il sindaco - anche se in queste ore sale la rabbia per una violenza che non accettiamo. Stiamo pensando - conclude Poletto - ad organizzare un momento cittadino di silenzio e partecipazione in ricordo della giovane vittima».

Venerdì 18 Agosto 2017, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Veneta la seconda vittima dell'attentato di Barcellona: si tratta di, 25enne di, che era in vacanza in città insieme alla fidanzata, rimasta ferita ma non in gravi condizioni. L'altro italiano coinvolto è Bruno Gulotta, 35 anni, residente a Legnano, in Lombardia, che era in vacanza nella città catalana con la moglie e i due figli piccoli (un bimbo di sei anni e una bimba di sette mesi).Luca Russo aveva 22 anni ed era laureato in Ingegneria a Padova, era volontario della Croce Verde. Il giovane, originario di Marostica ma residente a Bassano del Grappa con la fidanzata, si era laureato in Ingegneria (laurea triennale) a settembre e lavorava da parecchi mesi alla Fral diI due fidanzati erano arrivati nella città spagnola domenica sera e vi si dovevano trattenere sino a domani. Poi si sarebbero spostati a Valencia per fare ritorno in Italia mercoledì. Marta Scomazzon e Luca Russo erano fidanzati da un anno e mezzo.Un disperato appello su Facebook è stato lanciato dalla sorella di Luca, Chiara Russo, quando ancora non era stata divulgata la notizia della morte del giovane bassanese, seconda vittima italiana dell'attentato di Barcellona. La ragazza, insieme ad un'amica, ha diffuso un post nel qualche chiedeva aiuto per rintracciare il fratello, del quale si erano perse le tracce.