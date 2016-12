Venerdì 30 Dicembre 2016, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 31 Dicembre, 09:43

Capodanno al freddo e al gelo. Nella notte che ci traghetterà nel nuovo anno, sono infatti previste temperature gelide: -2° a Milano, 2° a Roma. A tracciare il quadro sono gli esperti del sito ilmeteo.it, che prevedono un Capodanno freddo. Molto freddo.Ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti per il 31 dicembre.NORD - Bel tempo prevalente. Possibilità di nebbie, localmente fitte, sulla Pianura Padana. Nubi basse di passaggio al Nordest, specie al mattino.CENTRO - Bel tempo prevalente, salvo temporanei addensamenti.SUD - Tanto sole, più nubi in nottata, ma con rarissime precipitazioni.TEMPERATURE IN CALO - Valori massimi abbastanza freddi con misure sotto i 10° su gran parte delle regioni, eccetto sulle Isole.Nelle prime ore del 2017 gelate estese su molte regioni, specie del Nord, valori molto vicini allo zero anche sulle pianure del Centro-Sud.VENTI - Deboli dai quadranti settentrionali.MARI - Ancora agitato lo Ionio, da mossi a poco mossi gli altri mari.