Ornella, 16enne incinta, trovata morta in strada: ecco il messaggio inquietante su Fb

Sabato 15 Aprile 2017, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 20:00

Trovata senza vita e incinta ella provincia argentina di Tucumán. La 16enne Ornella Dottori era scomparsa da casa da qualche giorno e la famiglia ne aveva denunciato la sparizione preoccupata anche per la condizione in cui si trovava la giovane.A scoprirne il cadavere sono stati due bambini, come riporta anche il Sun , che hanno notato il corpo mentre giocavano in strada. La 16enne sarebbe stata nuda dalla vita in giù con evidenti lesioni sul volto e sul collo, segno evidente di uno stupro e di uno strangolamento, anche se a uccidere l'adolescente, secondo i rilievi, sarebbe stato un trauma cranico dovuto a un forte colpo alla testa. Dall'autopsia è anche emerso che la giovane sarebbe stata incinta di 6 settimane, per ora il principale sospettato è Damian Del Valle Fernandez, arrestato dagli agenti.Quello di Ornella è il quinto femminicidio in un mese in Argentina e sembra che la ragazza temesse già da tempo per la sua incolumità. La scorso dicembre, infatti, aveva scritto su Facebook: "Sono cresciuta in strada e pensano che qualcosa di brutto sta per accadermi".