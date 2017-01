Parigi, Hollande e Gentiloni uniti: «Per la crescita stop alle ossessioni sulle regole di bilancio. Avanti con la Tav»

«Francia e Italia sono impegnate a rilanciare l'Ue in uno momenti più difficili dopo la Brexit» e le priorità sono «crescita e lavoro». Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, in conferenza stampa con il presidente francese Francois Hollande.

«Francia e Italia - ha detto il premier - sono impegnate a rilanciare l'Unione europea in uno dei suoi momenti più difficili, dopo la Brexit e il disordine nella regione. Il capitolo più importante è quello della crescita e del lavoro: non esiste un futuro all'altezza della sua tradizione per un'Europa ossessionata dalle regole di bilancio e non concentrata su lavoro, crescita, sviluppo». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al termine dell'incontro all'Eliseo con il capo dello stato francese, Francois Hollande.

No al «rilancio» di logiche tipiche della «guerra fredda» nei rapporti con la Russia, insieme alla «fermezza» e alla «solidarietà» con i Paesi alleati, preoccupati per la ritrovata assertività di Mosca. Questa, spiega al termine dell'incontro all'Eliseo con il presidente francese Francois Hollande il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, la linea che l'Italia tenterà di promuovere alla presidenza del G7. Incontrando Hollande, afferma Gentiloni, «ho ribadito il nostro apprezzamento per il lavoro eccezionale e instancabile che la Francia e la Germania hanno fatto sulla crisi ucraina, che resta uno dei capitoli aperti, dal nostro punto di vista. Cercheremo, anche attraverso la presidenza del G7, di impostare in un binario giusto i rapporti con la Russia: fermi sui nostri principi, solidali con i nostri alleati, non disponibili al rilancio di logiche di guerra fredda. Questa deve essere, io credo, la nostra impostazione e useremo le opportunità che la presidenza del G7 offre per andare in questo senso».



Inoltre, ha detto ancora Gentiloni: «Il 2017 può essere l'anno della sconfitta dell'Isis» ma «questa vittoria militare non sarà sufficiente se non sarà accompagnata da una vittoria sul piano culturale e sociale».

La Francia, poi, «ratificherà alla fine del mese l'accordo internazionale per realizzare la grande opera e il grande cantiere» della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione: lo ha detto il presidente francese, Francois Hollande, nel corso di un punto stampa congiunto a Parigi con il premier Paolo Gentiloni. «Siamo ormai arrivati a un punto in cui possiamo andare chiaramente avanti nella realizzazione di questa infrastruttura», ha aggiunto Hollande