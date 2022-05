De Luca: fondi al San Carlo e interventi per i minori a rischio

Ancora polemiche sui fondi al San Carlo, ma anche una presa di posizione netta contro la dispersione scolastica e un attacco al centrodestra sul rilancio del Mezzogiorno. «Mi pare di rilevare un eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica. Sono più iniziative di marchio Forza Italia che istituzionali, ma mi posso anche sbagliare», ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda sulla sua assenza nella giornata dei governatori al «Forum verso Sud» che si è svolto sabato a Sorrento, organizzato dal ministro Mara Carfagna e con la presenza di altri membri del governo e dei governatori del Mezzogiorno. «Vedo anche - ha spiegato De Luca - che è in programma un'altra iniziativa la prossima settimana nella nobile città di Salerno, nella quale vengono convocati tutti i sindaci per un pre-tavolo per discutere. Visto che i pretavoli dal punto di vista istituzionale non esistono mi pare che vada accentuandosi questo carattere criptopolitico anzi criptopartitico. Se è così non va bene o per lo meno non mi interessa, ho da fare cose serie e tempo da perdere non ne ho».

Poi, De Luca ha commentato oggi l'ipotesi emersa ieri nella riunione in Prefettura a Napoli di togliere il reddito di cittadinanza a genitori che non mandano i figli a scuola. «Sinceramente - ha detto - non ci ho pensato. Ma è una delle cose da valutare, credo ci debbano essere anche decisioni sul piano penale perché non mandare a scuola i figli è un reato. Quindi penso non solo provvedimenti amministrativi che possono essere utili ma anche penali. Chi non manda a scuola i figli compie un reato e dev'essere perseguito anche sul piano penale». Sulla violenza dei minorenni: «Dobbiamo fare un discorso di verità - ha detto - e non dobbiamo farci male con le nostre mani. Gli episodi di microdelinquenza ci sono in tutte le grandi aree urbane, ci può essere un eccesso in una città o in un'altra ma è un problema che riguarda tutte le aree urbane, visto che ci sono fenomeni di microdelinquenza in tante città del Nord. Detto questo, c'è un problema e una grande preoccupazione nell'opinione pubblica quindi bisogna mettere in campo sia le iniziative di contorno cioè formative, ed è quello che stiamo facendo da anni con il progetto Scuola Viva, sia interventi repressivi, perché poi per i cittadini normali conta la vita di oggi non la rigenerazione delle società. Un padre di famiglia vuole stare tranquillo oggi questo è un tema che dev'essere affrontato in maniera conseguente dalle forze dell'ordine e dal mio punto di vista occorre mettere in campo anche interventi repressivi senza alcun imbarazzo».

Non ultima, la questione San Carlo. «Siamo orgogliosi di questo contributo dato al Teatro, siamo stati l'istituzione che da sempre ha sostenuto, sostiene e sosterrà il San Carlo. Ci auguriamo che tutte le istituzioni facciano la propria parte. Io mi indigno se apprendo dopo tre anni che il contributo del Comune di Napoli era una truffa, perché non c'era neanche un euro», ha affermato De Luca, che ha aggiunto: «Sarebbe bene che anche la società civile e il mondo dell'informazione di Napoli si svegliasserodi fronte a fatti che sono dal mio punto di vista scandalosi. Il Comune di Napoli ha detto che dava per due anni 600mila euro al San Carlo, e nel bilancio questi soldi non c'erano. Dobbiamo riportare la situazione a una condizione di razionalità e di normalità. Il San Carlo è un patrimonio dell'Europa, non di Napoli».