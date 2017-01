L'Esercito presidia già alcuni Centri per l'identificazione e l'espulsione, e continuerà a farlo

. Lo ha assicurato il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, intervistata da Maria Latella Su Skytg24. «Lo stiamo già facendo in alcuni Cie, lo abbiamo fatto in passato e lo stiamo facendo là dove richiesto - ha detto. Stiamo dando il massimo di disponibilità come forze armate per intervenire sui due dossier più complicati, terrorismo e immigrazione». «Abbiamo più di 7mila militari dell'operazione Strade sicure - ha ricordato Pinotti - che vengono poi utilizzati nelle diverse realtà in base a indicazioni del ministero dell'Interno, anche laddove una presenza significativa di immigrati potrebbe essere problematica per l'ordine pubblico».

Il ministro ha poi parlato della lotta agli scafisti e al traffico di esseri umani che «deve essere fatta anche in acque libiche». «Bisogna imprimere una trasformazione alla missione europea perché è venuto il momento di passare alla fase 2b - ha spiegato il ministro - In accordo con il governo libico dobbiamo sostenere la guardia costiera e la marina perché ci siano controlli nelle loro acque. Questo perché non possiamo continuare a vedere partire migliaia di barconi e di migliaia di migranti dalle coste della Libia».