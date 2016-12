Venerdì 30 Dicembre 2016, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 20:33

Nocera Inferiore. Cagnolino salvato sulle sponde del fiume, ora torna a casa dalla sua famiglia. Una storia a lieto fine, quella del cucciolo salvato in extremis nei pressi dell'Alveo Comune Nocerino. Il cagnolino, martedì scorso, si era perso ed era caduto vicino al corso d'acqua. A salvargli la vita, erano intervenuti prontamente due fratelli nocerini - Pasquale e Michele Secondo - che, passati lì per caso e, attirati dalle grida disperate del cucciolo, non hanno esitato a calarsi sulle sponde del fiume per portarlo al sicuro. Dopo averlo ripulito, lo avevano poi accolto nella loro officina, in attesa di un'adozione del cuore. Ma la fortuna ha baciato ancora una volta il cagnolino: dopo le numerose condivisioni sui social della storia, che ha toccato i cuori di molti utenti della rete amanti degli animali, i padroni del cucciolo lo hanno riconosciuto e lo hanno riportato a casa. Ad attenderlo, oltre ai padroni, anche i suoi "genitori" a quattro zampe, ossia due grandi maremmani bianchi. Il fortunato cagnolino ora ha ritrovato la sua famiglia ed è tornato a casa.